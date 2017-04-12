Минздрав опроверг лишение безработных бесплатных полисов ОМС

Теги: Медицина опровержение минздрав медицина

Минздрав России и ФОМС не намерены лишать безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС. В ведомстве подчеркнули, что ликвидации права на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов.

Министерство здравоохранения опровергло информацию СМИ, согласно которой безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в сообщении главы департамента общественных коммуникаций ведомства Олега Салагая, которое есть в распоряжении TVC.ru.

"Минздрав России и Федеральный фонд ОМС с удивлением обнаружили распространённую в СМИ информацию о том, что якобы безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования. Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств", - подчеркнул Салагай.

По его словам, ликвидации права на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов.

"Это неизменная и согласованная позиция МЗ и ФОМС: Конституция России гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам нашей страны без различия работают они или нет. Любые совершенствования системы ОМС основываются на этом положении и не предполагают какого-либо снижения объема прав на бесплатную медицинскую помощь", - добавил Салагай.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав и ФОМС рассчитывают лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС. Этим критериям граждан якобы предлагалось оставить только скорую медицинскую помощь.

Читайте также:

Минздрав опроверг запрет на свободную продажу сигарет

В правительстве отказались от идеи продавать "Боярышник" по рецептам