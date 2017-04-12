Улюкаеву разрешили посещать клинику из-за проблем со зрением

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Следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривался вопрос о продлении до 15 июля домашнего ареста экс-министра Алексея Улюкаева, заявил, что экс-чиновнику разрешили посещать клинику. Защита Улюкаева ходатайствовала о посещении обвиняемым лечебно-реабилитационного центра в связи с проблемами со зрением.

Бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки, разрешили посещать лечебно-реабилитационный центр, передает ТАСС.

"3 апреля нами (следствием – прим. ред.) было рассмотрено ходатайство защиты с просьбой посещать Улюкаевым лечебно-реабилитационный центр, касательно вопросов со зрением. Нами оно было частично удовлетворено", - сказал следователь в суде, где рассматривался вопрос о продлении до 15 июля домашнего ареста экс-министра.

Адвокаты Улюкаева также просили разрешить экс-министру четырехчасовые прогулки утром с 10:00 до 12:00 часов и вечером с 18:00 до 20:00. Однако суд в удовлетворении ходатайства защиты отказал.

14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан при получении взятки в размере двух миллионов долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". По данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей "Роснефти". По решению суда, экс-министр отбывает домашний арест в своей квартире в Москве на Минской улице.

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