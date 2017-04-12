Улюкаеву продлили домашний арест до 15 июля
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Басманный суд столицы продлил срок домашнего ареста Алексею Улюкаеву до середины июля. Бывшего министра подозревают в вымогательстве двух миллионов долларов у "Роснефти". По версии следствия, он требовал деньги за положительный отзыв министерства на сделку по приватизации "Башнефти".
Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву до 15 июля. Об этом сообщает агентство "Москва".
"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Алексея Улюкаева меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 15 июля 2017 года", - говорится в сообщении.
Ранее 10 января суд продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля. Бывшего министра подозревают в вымогательстве двух миллионов долларов у "Роснефти". По версии следствия, он требовал деньги за положительный отзыв министерства на сделку по приватизации "Башнефти".
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