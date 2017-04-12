Улюкаеву продлили домашний арест до 15 июля

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Басманный суд столицы продлил срок домашнего ареста Алексею Улюкаеву до середины июля. Бывшего министра подозревают в вымогательстве двух миллионов долларов у "Роснефти". По версии следствия, он требовал деньги за положительный отзыв министерства на сделку по приватизации "Башнефти".