США предупредили Японию о военном ударе по КНДР

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Правительство Японии получило от Госдепа США предупреждение о вероятном военном ударе по КНДР. Это может произойти в том случае, если Китаю не удастся договориться с Северной Кореей о сворачивании ракетно-ядерной программы. СМИ узнали, что Япония уже подготовилась к эвакуации своих граждан из Южной Кореи.

США проинформировало правительство Японии о том, что по КНДР будет нанесен военный удар в том случае, если Китай не заставит Пхеньян свернуть свою ракетно-ядерную программу. Такие данные есть у японского агентства Kyodo, сообщает ТАСС.

Эту позицию якобы донес до Токио представитель американского Госдепа. В результате в Японии осознали, что Вашингтон действительно готов к военной операции в отношении Северной Кореи. В связи с этим в Токио выражают озабоченность тем, что Япония и Южная Корея могут стать целью ответных ударов со стороны Пхеньяна.

В итоге японское правительство довело до сведения США, что стремится не к военному решению северокорейской проблемы, а к обеспечению безъядерного статуса Корейского полуострова с помощью дипломатии.

Как отметил министр иностранных дел страны Фумио Кисида в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном 10 апреля в Италии, Токио возлагает на Пекин большие надежды. По его мнению, Китай как главный экономический партнер и военный союзник КНДР усилит давление на Пхеньян, побудив его свернуть ракетно-ядерные программы. В частности, в Токио считают, что в этих целях Пекин может пойти на прекращение поставок нефти в Северную Корею.

Между тем, как сообщает "Российская Газета" со ссылкой на телерадиокомпанию NHK, Япония может в любой момент приступить к эвакуации своих граждан из Южной Кореи в связи с ростом напряженности вокруг КНДР. Как отметил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, японская сторона в кооперации с США и Южной Кореей проводит соответствующие приготовления к эвакуации проживающих на территории РК японских граждан на случай, если "это станет необходимым".

Накануне, 11 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что он призвал китайского лидера Си Цзиньпина разобраться с северокорейской проблемой. При этом, он подчеркнул, что в случае отказа Китая от помощи, Соединенные Штаты разберутся с КНДР в одиночку.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после 5 апреля, когда КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты. За этим последовали протесты со стороны Сеула и Токио. 9 апреля СМИ узнали об отправке ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову, а спустя день стало известно о том, что Южная Корея испытала свою баллистическую ракету на случай агрессии северного соседа.

Эксперты отмечают, что переброска ударной группы ВМС США является демонстрацией силы. Однако они не исключают, что США нанесут удар по Северной Корее. В качестве аргумента они приводят нанесение американскими ВМС ракетного удара по авиабазе сирийских ВВС на минувшей неделе.