В КНДР открыли памятную доску в честь Андрея Карлова

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В российском посольстве в Северной Корее открыли мемориальную доску в честь убитого в Турции посла Андрея Карлова. Перед тем, как возглавить нашу дипломатическую миссию в Анкаре, он долгое время работал в КНДР. И сделал многое для укрепления отношений между Москвой и Пхеньяном.

В Пхеньяне Карлова многие знали и уважали как профессионала. Оттого открытие мемориальной доски в его память на здании посольства проходит максимально торжественно. Партийные гости, почетный караул, военно-духовой оркестр КНДР и, разумеется, гимны, передает "ТВ Центр".

Деньги на этот барельеф собирали среди российских корееведов. Помог, разумеется, и наш МИД. В Пхеньяне нашли лучших мастеров, работающих с красным мрамором. Единственно, что смущало, так это смогут ли северокорейские скульпторы изобразить лицо Андрея Карлова максимально достоверно.

"Ему удалось это сделать, он молодец. Разрез глаз наш, европейский, хотя у Андрея Геннадьевича, как и любого русского человека, присутствуют различные черты. Он передал, мне кажется, не только внешний облик, но его характер. Получилось очень здорово", - рассказал полномочный посол России в КНДР Александр Моцегора.

Чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР знал Андрея Карлова почти всю свою жизнь. Они вместе учились, дружили семьями, работали. Новость об убийстве друга в Стамбуле повергла его в шок. Ведь в командировку в Турцию Карлов мог и не поехать. Изначально его направляли в южнокорейский Сеул. Но обещание, данное лидеру КНДР Ким Чен Иру, заставило Карлова отказаться.

Александр Моцегора показывает березу на территории посольства, которую посадил Андрей Карлов. При нем здесь вообще многое, что было возведено. Например, единственный в Северной Корее православный храм святой Живоначальной Троицы, полностью построенный на деньги КНДР. И в этом тоже заслуга Карлова.

Тут Андрей Карлов венчался с супругой. Церемонию проводил будущий патриарх Кирилл, тогда приехавший освещать этот храм. Здесь же об упокоении души убиенного дипломата молятся до сих пор. У мемориальной доски у посольства России в Пхеньяне теперь тоже всегда живые цветы в память о герое России, погибшем на своем посту.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".