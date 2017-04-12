Под Иркутском двое подростков несколько суток издевались над сиротой

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Шокирующий случай расследуют в Иркутской области. Двое подростков несколько суток издевались над местным сиротой. В отношении хулиганов, жестоко избивавших своего сверстника, возбуждено уголовное дело. Жители деревни говорят, за школьниками давно ходит дурная слава. И требуют полной изоляции малолетних преступников от общества.

Баба Лида стала первой, кто увидел и помог окровавленному, избитому подростку. Свою жертву насильники сами принесли в ближайший дом. До этого почти двое суток издевались над 13-летним мальчиком в палатке на берегу реки, сообщает "ТВ Центр". Это был импровизированный поход. Продуктовый набор юнтуристов - водка и самогон. Двое пили, предлагали третьему, но тот отказался, чем и вызвал гнев друзей, говорит бабушка пострадавшего подростка. У мальчика нет родителей.

Пострадавший был доставлен в реанимацию. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В палату пускают только родственников. У подростка серьезная психологическая травма.

"На сегодняшний день состояние с положительной динамикой. Состояние стабильное, пациент уже переведен в общую палату под наблюдение врача", - рассказал главный врач Боханской районной больницы Виктор Хандашкеев.

Новость о страшном происшествии мгновенно облетела маленькую Тихоновку. В деревне, где три дома и две улицы, все друг друга знают. За подростками, говорят местные, давно дурная слава.

Следствие настаивало на мере пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд избрал более мягкий домашний арест. Кроме того, несовершеннолетние фигуранты уголовного дела могут посещать школу, с чем не согласны местные жители. В Тихоновке даже устроили общий сход. Пригласили участкового. Говорили и возмущались много. Результата никакого. Оспорить решение суда можно лишь в вышестоящей инстанции. Где сейчас находящиеся под домашним арестом подозреваемые, никто не знает. Дома, если верить голосу по ту сторону забора, их нет.

И к лучшему, уверены в Тихоновке. Мужское население деревни уже решило при первой встрече поговорить с юными истязателями по-мужски.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".