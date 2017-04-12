Путин вместе с Леоновым и Терешковой посмотрел новый фильм о космосе

Теги: путин Космос фильм

Президент России Владимир Путин накануне Дня космонавтики вместе с ветеранами-космонавтами посмотрел в Кремле новый российский фильм "Время первых" о выходе человека в открытый космос. Гостями президента стали Алексей Леонов и Валентина Терешкова.

В России отмечают День космонавтики. 56 лет назад, 12 апреля, человек впервые отправился в Космос. Юрий Гагарин провел на орбите 108 минут, которые положили начало эпохе пилотируемых полетов, напоминает "ТВ Центр".

Накануне вечером наших легендарных ветеранов-космонавтов поздравил Владимир Путин. Он пригласил в Кремль Алексея Леонова и Валентину Терешкову, а также дочерей Юрия Гагарина и Сергея Королева.

Вместе они посмотрели новый российский фильм о покорителях Космоса. Картина рассказывает, как происходил первый выход человека в безвоздушное пространство.

Читайте также:

В России отмечают День космонавтики

В Евпатории модернизировали центр космической связи

Космонавта Георгия Гречко проводили в последний путь