Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ планируют запустить в 2018 году

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Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в отреставрированном павильоне "Космос" планируют запустить в 2018 году. Об этом в ходе осмотра работы по реконструкции павильона сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ откроется уже в следующем году. Об этом в ходе осмотра работ по реконструкции павильона "Космос" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Несколько лет здание находилось в аварийном состоянии, передает "ТВ Центр". Сейчас все основные строительные работы уже завершены. Скоро здесь расположится крупнейший центр космонавтики и авиации, где будут представлены уникальные архивы и экспонаты. Зал будет поделён на три части: космический бульвар, конструкторское бюро и космодром будущего. Проект центра разрабатывали совместно с сотрудниками музеев, чтобы сохранить исторический вид павильона.

"Мы с Ракетно-космической корпорацией при помощи ветеранов космонавтики создаем уникальный проект - восстанавливаем павильон и наполняем его интерактивными объектами, музейными объектами, документальными объектами так, чтобы здесь создать такое уникальное космическое пространство, уникальное не только для России, но и для мира", - заявил Собянин.

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