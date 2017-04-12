В Евпатории модернизировали центр космической связи

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Центр дальней космической связи в Крыму, с которого впервые был отправлен сигнал в космос, оснастили новейшим оборудованием. Теперь с его помощью можно управлять космическими аппаратами в любой точке солнечной системы.

"Зеркало" радиотелескопа РТ-70. Внутренняя часть огромной чаши. По площади можно сравнить с половиной футбольного поля. Благодаря таким размерам, сигнал от устройства может преодолевать расстояние в пять миллиардов километров, передает "ТВ Центр".

Построенный почти полвека назад комплекс в Евпатории по-прежнему не имеет равных. С его помощью можно управлять космическими аппаратами в любой точке Солнечной системы. После воссоединения Крыма с Россией радиотелескоп стоит на вооружении ВКС.

Именно отсюда когда-то управляли первым полетом человека в космос. Объект был засекречен. Поэтому телерепортажи из Евпатории начинались со слов "говорит и показывает Москва". Сегодня этот командно-измерительный комплекс – часть большой группировки космических войск.

"Группировка войск космических сил, которая у нас простирается, начиная от Ленинграда до Камчатки, от Воркуты и теперь уже до Крыма. Позволяет контролировать всю территорию России", - сказал командир воинской части космических войск Роман Винокуров.

Как и полвека назад, здесь снова управляют маневрами на земной орбите. Сегодня в небе насчитываются две сотни российских космических аппаратов. Громоздкое и устаревшее советское оборудование заменили на современные системы. В этой комнате, например, получают и обрабатывают данные пролетающих над Крымом военных, метеорологических и научных спутников.

"За секунду проходят миллионы операций по обработки информации. Это протоколирование, передача информации, квитирование. Работы нам хватает", - заявил начальник радиотехнического отдела Максим Глущенко.

Благодаря географическому расположению Крыма, контролировать спутники теперь проще. Из 15 российских центров космической связи евпаторийский ближе всех к экватору. На экранах портативных компьютеров - данные о трех десятках спутниках ГЛОНАСС. Задача начальника смены - следить за их положением. От правильной работы всей системы зависит и точность наведения ракет, и обычная автомобильная навигация.

"Благодаря данной системе увеличивается точность определения координат до 30%", - пояснил начальник смены, майор космических войск Сергей Пащенко.

Из Евпатории теперь можно управлять спутниками и на околоземной орбите и в среднем, и даже в дальнем космосе. Этими возможностями пользуются не только военные. Здесь работают и российские ученые. Оборудование комплекса уже участвует в изучении черных дыр и в международной программе защиты земли от астероидов.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.

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