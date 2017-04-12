В Забайкалье при взрыве мины погиб солдат-срочник

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Военный в Забайкалье подорвался во время патрулирования. Солдат был доставлен в районную больницу в тяжелом состоянии. Медики шесть часов боролись за его жизнь, однако так и не смогли спасти срочника. Ведется проверка.

Солдат-срочник подорвался на мине в Крымском районе Забайкалья. По факту происшествия ведется проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.

11 апреля 20-летний военнослужащий был доставлен в районную больницу в тяжелом состоянии. Медики шесть часов боролись за его жизнь, но тщетно.

"В ходе патрулирования периметра бывшего склада боеприпасов вблизи населенного пункта Большая Тура отклонился от маршрута, увидев на земле неустановленный предмет. При попытке поднять предмет произошла детонация", - рассказали представители ВВО.

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