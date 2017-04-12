Синяя линия московского метро "заговорила" по-английски

Теги: Москва метро транспорт

На Арбатско-Покровской линии метро объявления в вагонах начали озвучивать на английском языке. Эта ветка стала уже шестой по счету в столичном метрополитене, на которой сообщения дублируют по-английски. Эти новшества являются частью подготовки к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года.

В поездах на Арбатско-Покровской линии столичного метро объявления станций начали дублировать на английском языке. Об этом сообщает агентство "Москва".

Ранее двуязычные сообщения появились в составах на Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро, а также на Московском центральном кольце (МЦК).

Дублирование объявлений на английском языке является частью подготовки к предстоящим футбольным турнирам – Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года.

Читайте также:

Серая и салатовая линии московского метро "заговорили" на английском

Желтая линия метро "заговорила" на английском