Собянин призвал всех жителей старых домов высказаться по теме реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал масштабный опрос по готовящейся программе реновации. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".
Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал масштабный опрос по готовящейся программе реновации.
"Готовим предварительный список домов для включения в программу реновации. Для качественной подготовки такого списка проведем массовый опрос жителей пятиэтажек. В список будут включены дома, большинство жителей которых сами хотят этого. После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование. Опрос пройдет до 1 мая. Официальное голосование - в течение мая-июня", - написал Собянин на своей странице в "ВКонтакте".
Ранее группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда Москвы.
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