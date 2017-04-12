Собянин призвал всех жителей старых домов высказаться по теме реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал масштабный опрос по готовящейся программе реновации. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал масштабный опрос по готовящейся программе реновации.

"Готовим предварительный список домов для включения в программу реновации. Для качественной подготовки такого списка проведем массовый опрос жителей пятиэтажек. В список будут включены дома, большинство жителей которых сами хотят этого. После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование. Опрос пройдет до 1 мая. Официальное голосование - в течение мая-июня", - написал Собянин на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда Москвы.