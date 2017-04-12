Глава МВД наградил медалью кинолога за спасение пассажира метро

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Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил медалью полицейского, спасшего мужчину, который упал на рельсы в столичном метро. Инцидент произошел в четверг на станции "Пушкинская". Во время службы инспектор-кинолог Денис Садков услышал крики о помощи и увидел пенсионера, который стоял на путях. За несколько секунд до возможного столкновения с поездом, полицейский сбил с ног мужчину и накрыл его своим телом.

Министр иностранных дел России Владимир Колокольцев наградил медалью "За доблесть в службе" полицейского, который спас жизнь упавшему на рельсы пассажиру в столичном метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел 6 апреля на станции метро "Пушкинская". Младший инспектор-кинолог Денис Садков обеспечивал охрану общественного порядка. Во время службы он услышал крики о помощи. Затем полицейский подбежал к месту происшествия и увидел пенсионера, который стоял на путях.

"Времени для раздумий не было. Стоявший на рельсах пассажир явно не торопился забраться обратно на платформу или залечь между рельсов. Из темного тоннеля уже были видны огни приближающегося поезда. Я передал служебную собаку своему напарнику и спрыгнул на пути", - приводит слова Садкова сайт МВД России.

За несколько секунд до возможного столкновения с поездом, полицейский сбил с ног мужчину и накрыл его своим телом. Затем Садков помог пассажиру выбраться из-под поезда и выбраться на платформу. В результате происшествия никто не пострадал.