Лавров потребовал от США не ставить Россию перед "ложным выбором"

Теги: Политика мид лавров тиллерсон

США не следует ставить перед Россией ультиматумов, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По его словам, Москва желает понять реальные намерения Вашингтона. Кроме того, министр заявил о недопустимости новых ударов США по Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Москве необходимо понять реальные намерения американской администрации.

"Наша последовательная линия формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры или ложного выбора: либо вы с нами, либо против нас", - приводит слова Лаврова "Интерфакс".

Также глава российского МИД заявил на встрече с Тиллерсоном о недопустимости новых ударов США по Сирии. Кроме того, он назвал действия американской стороны "противоправной атакой против Сирии".

"Мы считаем ваш приезд весьма своевременным, он предоставляет столь необходимую возможность для того, как и договаривались президенты Путин и Трамп, откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем этим вопросам, прежде всего, по формированию широкого антитеррористического фронта, - сказал российский министр.

Он добавил, что за последние два месяца из Вашингтона прозвучало немало заявлений, касающихся нынешнего состояния перспектив этих отношений и ключевых международных проблем.

В свою очередь, Тиллерсон в начале переговоров с Лавровым отметил, что эта встреча может содействовать "открытому и откровенному диалогу, чтобы мы могли сделать все, чтобы продвигать взаимоотношения между нашими странами в положительном направлении".

"Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, что вы принимаете нас сегодня и организовали эту встречу для того, чтобы мы обсудили целый ряд очень широких и очень важных вопросов", - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, глава Госдепа отметил, что встреча в Москве проходит в важный для отношений двух стран момент. "Мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими, а интересы совпадают, несмотря на отличия в тактических подходах. Это также предоставит нам возможность объяснить и выразить те точки зрения, где мы с вами различаемся для того, чтобы сузить эти различия, пояснить позиции и взгляды друг друга", - отметил он.

Накануне, 11 апреля, Рекс Тиллерсон сделал заявление, которое многие СМИ посчитали как ультиматум Москве. По его словам, в США уверены, что правлению президента Сирии Башара Асада вскоре придет конец. В связи с этим, американский госсекретарь отметил, что России следует определиться, с кем она хочет союзничать: с США или с Асадом.

Сирия должна стать главной темой переговоров Тиллерсона и Лаврова в среду. В Москву госсекретарь США прибыл спустя несколько дней после того, как американские военные нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс. Вашингтон назвал это ответом на якобы применение Дамаском химоружия в отношении мирных жителей.

Читайте также:

Путин раскритиковал поддержавших ракетный удар США по Сирии

Госдеп заявил, что Асад перестал быть лидером сирийцев

Спикер Белого дома поставил Россию в один ряд с Сирией и КНДР