Число жертв теракта в метро Петербурга возросло до 14 человек
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Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 14 человек после того, как в больнице скончался один из пострадавших. Информацию об этом подтвердила вице-губернатор города Анна Митянина.
В больнице умер один из пострадавших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. Число жертв теракта, таким образом, выросло до 15 человек (включая предполагаемого террориста – прим. ред.). Об этом "Интерфаксу" сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
Теракт произошел 3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь". В тот же день на станции "Площадь Восстания" было найдено и обезврежено еще одно взрывное устройство.
По данным следствия, террористом-смертником был выходец из Средней Азии Акбарджон Джалилов. По делу о теракте задержаны восемь человек. В их домах нашли детали взрывных устройств и оружие.
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