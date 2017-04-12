Число жертв теракта в метро Петербурга возросло до 14 человек

Теги: санкт-петербург Теракт метро жертвы

Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 14 человек после того, как в больнице скончался один из пострадавших. Информацию об этом подтвердила вице-губернатор города Анна Митянина.

В больнице умер один из пострадавших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. Число жертв теракта, таким образом, выросло до 15 человек (включая предполагаемого террориста – прим. ред.). Об этом "Интерфаксу" сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Теракт произошел 3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь". В тот же день на станции "Площадь Восстания" было найдено и обезврежено еще одно взрывное устройство.

По данным следствия, террористом-смертником был выходец из Средней Азии Акбарджон Джалилов. По делу о теракте задержаны восемь человек. В их домах нашли детали взрывных устройств и оружие.

Читайте также:

Глава ФСБ: оперативная работа еще не в полной мере отвечает угрозам терроризма

СМИ узнали о депортации петербургского смертника из Турции в 2016 году

Как живет ошибочно обвиненный в петербургском теракте Ильяс Никитин

По всей России прошли акции памяти "Питер, мы с тобой"