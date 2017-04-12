Путин рассказал о деградации в рабочих отношениях с США при Трампе

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Президент России Владимир Путин считает, что рабочие отношения Москвы и Вашингтона с тех пор, как хозяином Белого дома стал Дональд Трамп, деградировали. Особенно это касается отношений на военном уровне, подчеркнул российский лидер.

Рабочие отношения России и США, особенно на военном уровне, не только не улучшились, но и деградировали. Об этом в интервью телеканалу "МИР24" рассказал российский президент Владимир Путин.

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", - заявил глава государства.

В том же интервью Владимир Путин заявил, что ракетный удар по авиабазе "Шайрат" в Сирии нарушает нормы международного права. Также он раскритиковал тех, кто поддержал этот шаг США.

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