МЧС предупреждает москвичей о грозе, граде и сильном ветре

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В ближайшее время в Москве ожидается ухудшение погодных условий. Местами пройдет дождь, мокрый снег, гроза, град, а также вероятно усиление ветра до 17 метров в секунду. Подобная стихия может привести к затруднению на дорогах, ДТП, промыву грунта, повреждению линий электропередач, повалу деревьев и повреждению рекламных конструкций.

В МЧС предупредили москвичей об ухудшении погодных условий в столице в ближайшее время. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ближайший час с сохранением на день и вечер 12 апреля в Москве местами ожидается дождь, мокрый снег, гроза, град, усиление ветра западной четверти 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что во время непогоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и ДТП, промыв грунта, повреждения линий электропередач, повал деревьев, а также повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.