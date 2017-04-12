Московское отделение ДОСААФ отмечает 90-летний юбилей

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Московское отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту отмечает юбилей. В этом году организации исполняется 90 лет.

ДОСААФ Москвы отмечает 90-летний юбилей. По этому случаю в большом зале столичного правительства состоялся торжественный концерт, где выступили звёзды российской эстрады. Поздравить оборонное общество пришли сотни гостей. В том числе ветераны, представители молодёжных движений и государственных организаций, сообщает "ТВ Центр".

На сегодняшний день региональное отделение ДОСААФ объединяет более 15 спортивных и образовательных центров. Ежегодно на их базе проходят военную подготовку около восьми тысяч учащихся.