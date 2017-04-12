Собянин осмотрел ход реставрации павильона "Космос" на ВДНХ

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Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ откроется уже в следующем году. Об этом во время посещения павильона "Космос" сообщил Сергей Собянин. Здесь разместят больше ста экспонатов военно-промышленного комплекса, уникальные архивные документы и фотографии. Причем, это будет не просто экспозиция, а центр профориентации.

Прошлое и будущее легендарного павильона "Космос" на ВДНХ объединились. Реставраторы обнажили советские барельефы, утонченную лепнину на высоких сводах, ведущих в панорамной крыше. Все это было и будет изюминкой легендарного павильона, передает "ТВ Центр".

"Максимальная задача - сохранить старый облик по первоначальным проектам. Купол сохраняется полностью, мы его реставрируем. Работа действительно сложная, потому что купол высотой 70 метров", - рассказал руководитель генподрядной организации Илья Зубин.

Этот купол был спроектирован так, чтобы даже физики становились лириками и смотрели в небо. От желающих посмотреть, как устроена космическая отрасль, когда-то не было отбоя. Однако в постсоветское время у всеми любимого павильона наступила "черная полоса". Но она закончилась, сообщил мэр Москвы.

"В старом павильоне "Космос и машиностроение" в свое время была организована рыночная торговля. Павильон был практически утерян. Все его конструкции пришли в практически аварийное состояние. Надеюсь, что у нас все получится, и в следующем году этот объект будет запущен. Предполагается, что его будет посещать более двух тысяч человек в день, это огромный объем для любого музейного пространства. Это не будет мертвый музей, это будет живое пространство, здесь будут проходить обучение, играть в космические игры для детей, знакомиться с прошлым и будущим космонавтики и авиационной промышленности", - заявил Сергей Собянин.

Теперь павильон, который раньше из-за отсутствия отопления закрывался на осенне-зимний период, будет работать круглый год.

Уже совсем скоро на площади в 15 тысяч квадратных метров разместится сотня уникальных экспонатов, в том числе сферический 5D кинотеатр и интерактивный "конструктор" Центра управления полётами. Обещают, теперь космос станет ещё ближе. Ближе настолько, что многое можно будет не только потрогать руками, но и вступить в контакт.

"Мы с помощью коллег из Роскосмоса хотим сделать прямые включения с МКС, которые будут доступны всем посетителям музея. И надо понимать, что это не весь центр, еще запад купольного пространства - очень большая площадь, которая будет посвящена образовательному центру, отдельная зона посвященная авиации", - сообщила директор ВДНХ Екатерина Проничева.

"Планируется не обычный центр, не тот привычный, куда можно прийти посмотреть просто, а он будет связывать все предприятия космической отрасли. Такого еще в мире нет", - уверен космонавт Александр Лазуткин.

Экспозиция музея будет разделена на три зоны: "Космический бульвар", "Конструкторское бюро" и "Космодром будущего". В музее посетителям представят свыше 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса и более двух тысяч архивных документов. Ожидается, что своих первых посетителей центр примет уже в следующем году.

Кристина Одиноченко, Александр Медведев, Андрей Булычев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

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