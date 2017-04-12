В Москве стартовала архитектурная выставка проектов школ и детсадов

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В "Доме на Брестской" открылась выставка "ОБРАЗование Москвы". На ней горожане могут увидеть десятки разнообразных архитектурных проектов современных школ и детских садов.

Самые современные проекты школ и детских садов в эти дни представят на архитектурной выставке, которая открылась в "Доме на Брестской", передает "ТВ Центр".

Здесь можно увидеть и уже построенные в Москве здания, и школы, которые появятся в столице в обозримом будущем. В последние годы в городе были открыты или отреставрированы десятки образовательных учреждений. Все они соответствуют современным требованиям: как по безопасности, так и по внешнему виду.

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