Главу Русской астрологической школы обвинили в мошенничестве

Теги: суд Мошенничество москва

Прокуратура Юго-Западного округа Москвы обвинила известного астролога, президента Русской астрологической школы Александра Зараева в мошенничестве. Якобы мужчина убедил пожилую москвичку, что за астральные услуги она задолжала почти 3 миллиона рублей. Чтобы расплатиться женщина была вынуждена продать квартиру на Нагорной улице.

Что там случилось с Марсом или Плутоном - непонятно. Но звёзды промолчали. Не предостерегли. Известный астролог Александр Зараев обвиняется в квартирном мошенничестве в особо крупном размере. Пожилая москвичка утверждают в прокуратуре - стала для него "легкой добычей". Галина Чаадаева только-только пережила большое горе - после тяжелой болезни умерла единственная дочь. А в собственности у неё оставались две московские квартиры, одна стоимостью девять миллионов рублей, другая - семь. Теперь по документам обе принадлежат Зараеву, передает "ТВ Центр".

"Действовал он весьма цинично. Он говорил о том, что обладая определенными способностями, общается астральным путем с умершей дочерью и это её воля. Поэтому у пострадавшей не было никаких сомнений, что она поступает правильно и отчуждает принадлежащие ей квартиры", - рассказала первый заместитель прокурора Юго-Западного округа Ольга Вилкова.

Не ведала, что творит, как будто под гипнозом. Плохо видела и не читала документы, которые подписывает. Думала, что заключает договор пожизненной ренты, а на самом деле поставила подпись под совершенно грабительским договором купли-продажи. Но чары развеялись. Пожилая женщина обратилась в полицию и прокуратуру, потому что ей просто стало негде жить.

"Если говорить о первой квартире, то по договору он хотя бы передал ей миллион рублей, хотя стоимость квартиры составляла семь миллионов рублей, порядка семи миллионов. То, что касается продажи второй квартиры, то сделка была вообще безвозмездная, данных, что Зараев передал пострадавшей хоть какие-то деньги , нет", - сообщила Ольга Вилкова.

В прокуратуре утверждают - несмотря на то, что пенсионерка была зарегистрирована в одной из квартир и по договору имела право там жить, Зараев просто не пускал её туда. Однако надеются, что собственность ей удастся вернуть.

Допросить же Зараева оказалось делом непростым - он длительное время скрывался от следствия за границей. И свою вину астролог, естественно, не признает.

Однако теперь Александру Зараеву уже важно не столько то, что скажут звёзды или потусторонние силы, сколько какое решение вынесет Хамовнический суд. Наказание за подобное мошенничество в особо крупном размере - до десяти лет лишения свободы.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".