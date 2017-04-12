В МЧС провели учения против действий агрессивных футбольных фанатов

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Сотрудники МЧС отрабатывали навыки борьбы с пожарами и другими неприятностями, которые могут устроить на стадионе футбольные фанаты. Роли неугомонных болельщиков играли студенты и курсанты. Они же изображали пострадавших.

В гражданской одежде - и не на плацу, а на стадионе. Сегодня у курсантов военных и пожарных училищ и студентов академий МЧС настоящий день непослушания. 120 человек пришли на футбольные трибуны, чтобы устроить там настоящий беспорядок, передает "ТВ Центр".

Громкие кричалки подогревают толпу. В ход почти сразу идут яркие файеры. Футболистов на поле нет, но атмосфера напряженного матча успешно воссоздана. Все это – учения по пресечению действий агрессивных фанатов.

"Учения продиктованы, скажем так, жизнью. Отправной точкой к проведению этих учений послужил матч между ЦСКА и "Зенитом". Группы и со стороны болельщиков ЦСКА, и со стороны "Зенита" жгли пиротехническую продукцию, жгли шарфы, устраивали беспорядки", - сообщил начальник управления МЧС по САО Игорь Чернега.

Действительно - прыжки и крики - просто эмоции . Но вот когда на стадионе начинаются поджоги - это уже страшно, а горящий файер на трибуне - опасная ситуация.

Что делать знают сотрудники МЧС и пожарные. Главное - быстро реагировать. Файеры подбирают, бросают в металлическое ведро и тушат.

Абсолютно все ребята признались, что весело - только на трибунах, а вот тем , кто успокаивает агрессивных болельщиков и тушит горящие предметы, не до веселья. На стадионе важно помнить, когда страсти накаляются, нельзя создавать травмо- и пожароопасную ситуацию. Ну и если что - полиция, МЧС и пожарные - всегда наготове.

Елизавета Родина, Павел Суменков, "ТВ Центр".

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