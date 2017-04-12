Московский зоопарк устроил выставку изъятых у контрабандистов рептилий

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В Московском зоопарке открылась выставка рептилий, которые были изъяты у контрабандистов и нерадивых хозяев. Несчастные животные много страдали. Но теперь оказались под профессиональной опекой.

Для коробчатой черепахи игра в прятки - не необходимость. Все самое страшное позади. Известно, что она больше суток добиралась из Мадагаскара в Москву. Вместе с такими же братьями по несчастью. Сменить место жительства им пришлось не по своей воле, передает "ТВ Центр".

Чтобы перевезти этого маленького хамелеона контрабандисты идут на отчаянные меры. Условия транспортировки ужасают. Многочасовой перелет животное вынуждено ютиться вот в таких крохотных баночках. Как в тюремной камере. Многие просто не выдерживают такого путешествия.

У хамелеонов история действительно трагическая. В Москву привезли 256 экземпляров. Поймали их в период размножения, и у большинства потомство погибло. Кому понадобились эти редкие животные и в таком количестве - контрабандисты не знали. Сейчас все конфискованные рептилии постепенно начинают приходить в себя. На руки идут не ко всем - ожидают подвоха. Но в случае чего и сдачи дать могут.

Каждое животное со своей печальной историей. Несколько особей были изъяты из личного зоопарка так называемого бога Кузи. Служили для него диковинными игрушками. Вот и приходится сейчас сотрудникам выводить животных из состояния стресса. Тут важно, к примеру, правильное питание. В рационе исключительно сочные фрукты и нежные салаты. Сплошные витамины. И зеленые гусеницы на закуску. Для каждого животного личный уход.

"Например, хамелеоны фактически не умеют пить. Поэтому если посадить хамелеонов над водой, они могут погибнуть от обезвоживания. В природе они только слизывают капли воды с листьев. Поэтому приходится в каждом террариуме ставить специальные капельницы", - рассказал заведующий отделом герпетологии Московского зоопарка Сергей Кудрявцев.

За последние годы было конфисковано более 47 видов редких животных, несколько сотен экземпляров. Но на выставке пока представлено только восемь, самых выносливых, поясняют сотрудники. Есть и любимцы публики, и даже признаки звездной болезни у них можно наблюдать. Остальные же только готовятся выйти в свет. Выставку планируют сделать постоянной.

Александра Сергомасова, Наталья Епифанова, Андрей Корнилов. "ТВ Центр".

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