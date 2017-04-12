В Москве стартует Пасхальный фестиваль

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Фестиваль "Пасхальный дар" в среду открыл весенний сезон в Москве. Праздничные площадки появились не только в центре столицы, но и в городских парках. Где именно, можно узнать на сайте мэра Москвы.

Столицу уже украсили для встречи Пасхи. В рамках фестиваля также организуют экскурсии по праздничной Москве, а ещё интерактивные программы и мастер-классы. А на Пушкинской площади можно будет увидеть, как отливают настоящие колокола, передает "ТВ Центр".

"В меню тех рестораторов, которые работают на наших площадках, на этой неделе будет представлено достаточно скромное меню, постное, ну а после 16-го числа в меню появятся в том числе и блюда, для того чтобы можно было встретить этот праздник", - рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.