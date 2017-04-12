Грузия отказалась покупать газ у России

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До конца 2017 года Грузия не заключит ни одной сделки по покупке российского газа. С апреля страна полностью перейдет на снабжение населения и предприятий газом из Азербайджана.

Грузия до конца 2017 года не заключит ни одной сделки по покупке российского газа, сообщает "Business Грузия" со ссылкой на министра энергетики страны.

В январе-марте 2017 года объем закупок природного газа из России составил 100 миллионов кубических метров, в феврале - 70 миллионов кубических метров. С апреля Грузия полностью перейдет на снабжение населения и предприятий газом из Азербайджана.

Тбилиси не приобретает топливо у "Газпрома" с 2007 года. До конца 2016 года Грузия получала десятую часть от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит. Срок действия этого договора истек 1 января. В 2017 году российская сторона оплатит транзит частично деньгами и частично топливом, а в 2018 году - только финансовыми средствами.

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