МГД приняла предложение "ЕР" о ремонте "под ключ" для переселенцев из пятиэтажек

Теги: Москва мосгордума дом

Мосгордума дала положительный отзыв на законопроект о реновации жилого фонда столицы. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания столичного парламента.

В соответствии с законопроектом, собственникам нежилых помещений, расположенных в сносимых домах, предоставят равнозначные нежилые помещения. Они должны находиться в Москве и быть не меньше по площади. Также в документе предлагается дать собственникам возможность выбирать форму компенсации за нежилое помещение в сносимом доме. Это означает, что они смогут получить либо равнозначное помещение, либо денежное возмещение.

Второе предложение – дать жильцам право бесплатно оформить новую квартиру в собственность. Также в документе предлагается выдавать жителям сносимых домов новые квартиры с ремонтом "под ключ".

Все отзывы на законопроект должны поступить в Государственную думу до 13 апреля.