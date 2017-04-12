Назарбаев поручил перевести казахский алфавит на латиницу

Теги: В мире казахстан назарбаев

Правительство Казахстана займется переводом алфавита на на латиницу. Соответствующее поручение дал президент страны Нурсултан Назарбаев. Поначалу наряду с латиницей будет использоваться и кириллица. А с 2018 года будут готовить специалистов для обучения нового алфавита и выпускать учебники для средней школы.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как написал сам казахстанский лидер в авторской статье в газете "Егемен Казахстан", начинается подготовительная работа.

По утверждению президента Казахстана, до конца 2017 года должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице. Это произойдет после консультаций с учеными и представителями общественности.

Назарбаев также подчеркнул, что с 2018 года необходимо готовить специалистов для обучения нового алфавита и выпускать учебники для средней школы. "В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы", - отметил глава государства.

При этом Назарбаев заверил, что поначалу наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.