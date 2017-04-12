Лавров на встрече с Тиллерсоном указал журналистам из США на манеры
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание американским журналистам. Инцидент произошел перед началом переговоров главы МИД с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Американские журналисты из пула госсекретаря США Рекса Тиллерсона устроили "базар" на открытии переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как рассказала представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook, когда главы внешнеполитических ведомств вошли в зал, американские журналисты закричали со всех сторон: "Mr. Lavrov, Mr. Lavrov".
"Особняк вздрогнул. Такого "базара" его столетние своды не помнили. "Кто вас учил манерам?" - спросил глава МИД. Все затихли", - написала Захарова.
"Лавров произнес речь, дал слово американскому коллеге, выдержал паузу и сказал: "Теперь можете кричать, если хотите", - отметила она. После этого начались закрытые переговоры шефов российской и американской дипломатии.
Главы внешнеполитических ведомств России и США вошли в зал. - Mister Lavrov, Mister Lavrov... - со всех сторон истошно ...Опубликовано Марией Захаровой 12 апреля 2017 г.
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