В пасхальную ночь московское метро будет работать до 2 часов ночи

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Столичный метрополитен на час продлит свою работу в ночь с 15 на 16 апреля. Кроме того, в пасхальные праздники москвичи смогут воспользоваться 37 специальными маршрутами, по которым будут курсировать более 1,1 тысячи бесплатных автобусов.

В ночь с 15 на 16 апреля московское метро будет работать до двух часов ночи. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своей странице "ВКонтакте".

Кроме того, москвичи смогут воспользоваться 37 специальными маршрутами, по которым будут курсировать более 1,1 тысячи бесплатных автобусов. Они перевезут пассажиров в дни пасхальных праздников — 16, 23 и 26 апреля. В пасхальную ночь весь наземный транспорт по основным маршрутам будет ходить до 03:30.

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