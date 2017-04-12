Медведев рассказал об опасности высоких цен на нефть

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Поправки в бюджетный кодекс и принципы распределения дополнительных доходов обсуждали в среду Дмитрий Медведев и члены правительства на совещании по экономическом вопросам.

Премьер Дмитрий Медведев на совещании кабмина отметил, что в настоящее время цены на нефть выше, чем было заложено в бюджете текущего года. И сейчас необходимо принять решение о распределении дополнительных доходов, передает "ТВ Центр".

В ходе совещания также обсудили вопрос использования запасов резервных фондов. Дмитрий Медведев напомнил, что эти средства уже не раз существенно помогали улучшению экономической ситуации.

"Для ускорения экономического роста, притока инвестиций необходима стабильность и прогнозируемость основных макроэкономических параметров, в том числе и для этого мы когда-то создавали наши резервы, и Резервный фонд, Фонд национального благосостояния. Уже дважды за последние 10 лет наши резервы нам существенно помогали: это было в 2008 году, когда начался первый виток международного экономического кризиса, ну и помогли эти фонды сгладить негативное влияние санкций и финансовых ограничений сейчас", - заявил Медведев.