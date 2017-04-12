NYT: Россия пытается помочь Асаду уйти от ответственности за химатаку

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Американское издание New York Times опубликовало якобы рассекреченный доклад американской разведки о применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Документ полностью состоит из обвинений в адрес официального Дамаска и Москвы. При этом не предоставлено ни одного доказательства этой вины. Использован ставший уже традиционным подход: мы точно знаем, но откуда - не скажем.

На публикацию этого документа американская New York Times не пожалела своей площади. Впрочем, в современных реалиях терпеть чаще всего приходится не бумаге, а страницам интернет-сайтов и их читателям. На этот раз влиятельная газета публикует доклад спецслужб о подробностях химатаки в провинции Идлиб, виновником которой США считают официальный Дамаск. Кроме того, особое внимание в докладе уделяется и роли России, передает "ТВ Центр".

"Сирийский режим и его главный союзник — Россия — пытались запутать мировое сообщество в вопросе того, кто ответственен за применение химического оружия против сирийского народа в этой и других химатаках", - пишет издание.

Но, видимо, из-за спешки, документ, претендующий на достоверность и обстоятельность, оказался больше похож на сфабрикованный слив в желтой прессе. Традиционные для такого формата множество обвинений и никакой конкретики - под благовидным предлогом.

"Мы уверены в наших оценках, потому что у нас есть данные радиоразведки, геопространственной разведки, лаборатории анализа физиологических проб, собранные у многочисленных жертв... Мы не можем опубликовать все доступные нам данные об этой атаке, так как должны защищать наши источники и методы получения информации", - отмечает газета.

В Вашингтоне, видимо, сочли: весь мир сразу же должен поверить. Несмотря даже на то, что в нем присутствуют такие "профессиональные" для спецслужб ссылки на публикации с соцсетях и СМИ. Но если даже и считать эти сообщения достоверными, то за прошедшую неделю специалисты уже неоднократно высказывали сомнения в подлинности видеокадров, на которых врачи оказывают помощь пораженным химикатами детям, сами будучи без какой-либо защиты.

Якобы примененный в Идлибе "Зарин" таких вольностей не прощает. К тому же, опыт показывает: в руках именно террористов он мог оказаться очень легко. Работающие в Сирии российские эксперты неоднократно фиксировали использование боевиками самодельных снарядов с отравляющими веществами. Все данные были переданы в соответствующие международные организации. Реакции так и не последовало. К тому же "Зарин" мог быть просто распылен, о чем свидетельствует атака секты "Аум Синрике" в токийском метро в 1995 году. Но администрация США все же решила ударить по аэродрому, с которого якобы взлетели самолеты с сирийским химоружием, которое, к слову, официально было уничтожено под контролем тех же США еще в 2013 году.

Четыре страницы "секретного" доклада оказались обнародованными очень быстро - с момента инцидента в Идлибе прошло чуть больше недели. Но, видимо, время поджимало. В среду в Москве на переговорах - госсекретарь США Тиллерсон. Одна из главных тем - Сирия. Западная коалиция по своей инициативе провела в этой стране почти три года и не добилась практически никаких результатов в борьбе с террористами. Россия по просьбе законных властей Сирии начала операцию лишь осенью 2015 года и к настоящему моменту сирийская армия при поддержке российских ВКС близка к победе над боевиками. Вашингтон в этой ситуации, видимо, хочет попытаться надавить на Россию, а заодно доказать свою состоятельность в сирийском урегулировании - не более.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".