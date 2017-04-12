В Новой Москве на прием к врачу принесли труп

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В Троицке на прием в поликлинику принесли труп мужчины. Медики установили, что он скончался за полчаса до обращения к врачам в результате травмы головы.

Двое мужчин принесли в поликлинику в городе Троицк в Новой Москве труп своего приятеля и потребовали его реанимировать.

Как пишет "Русская планета", у пострадавшего была окровавлена голова. Медики установили, что мужчина был мертв уже около получаса.

Его товарищи рассказали, что смертельную травму мужчина, приехавший в столичный регион на заработки из Самары, получил на лесозаготовке.