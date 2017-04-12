Саакашвили предложил возвести стену между Украиной и Донбассом. Видео

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Михаил Саакашвили предложил отгородиться от Донбасса стеной и заняться развитием Украины. После чего Донбасс, осознав, что потерял, вернется в состав Украины, подобно тому, как когда-то воссоединились ГДР и ФРГ.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили выступил за сооружение стены, которая отгородила бы Украину от неподконрольного Донбасса, передает издание "Ридус".

"Я за то, чтобы соорудить большую стену (не яценюковскую, а настоящую) и временно отгородится от оккупированной части Донбасса, сконцентрировавшись на остальной Украине", - сказал он.

По мнению Саакашвили, Украина сможет вернуть Донбасс только после того, как решит свои собственные проблемы.

"Сам Донбасс своими руками разобьет эту стену, как в свое время восточные немцы сделали", - рассуждает Саакашвили.

В сентябре 2014 года Украина утвердила план "Стена" бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, который предусматривал возведение защитных сооружений на границе с Россией.

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