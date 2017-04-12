Мужчина упал на шампур и попал в реанимацию в Зеленограде

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В Зеленограде мужчина упал на шампур во время пикника на озере. Он был доставлен в реанимацию местной больницы с проникающим ранением брюшной полости. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Мужчина упал на шампур во время пикника на Школьном озере в Зеленограде и попал в реанимацию. Об этом сообщает агентство "Москва".

"В полицию Зеленограда поступила информация о ножевом ранении в квартире дома. На месте полицейские обнаружили нетрезвого 30-летнего хозяина жилища, который пояснил, что отдыхал на Школьном озере и сам упал животом на шампур", - говорится в сообщении.

Затем мужчину доставили в реанимационное отделение местной больницы. У него диагностировали проникающее ранение брюшной полости. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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