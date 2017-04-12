Госдума одобрила назначение выборов президента на 18 марта

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты, которые позволяют перенести выборы президента России в 2018 году с 11 на 18 марта, а также предполагают отмену открепительных удостоверений на этих выборах. Авторами инициатив стали сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий возможность перенести дату выборов президента России на 18 марта в 2018 году. Авторами инициативы стали члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков, передает ТАСС.

Согласно предложению сенаторов, при переносе выборов президента из-за возможных праздничных дней в марте, необходимо назначать дату голосования на неделю позже, а не раньше.

Эта поправка дает возможность назначить выборы главы государства на 18 марта 2018 года – в день вхождения в состав Крыма и Севастополя.

"Данное совпадение представляется мне позитивным, поскольку это было поддержано всеми политическими партиями и имело широчайшую общественную поддержку", - отметил Клишас, представляя документ.

Кроме того, Госдума приняла 12 апреля в первом чтении проект закона, отменяющий открепительные удостоверения на выборах и вводящий интернет-трансляции голосования. Также документ ужесточает административную ответственность за так называемые "карусели". Авторами инициативы также выступили Клишас и Широков.

Законопроект, в первую очередь, предполагает отказ от практики использования открепительных удостоверений и переход к заявительному порядку, в случае если избиратель не имеет возможности принять участие в выборах в день голосования по месту регистрации.

Выборы президента России в 2018 году должны были пройти во второе воскресенье марта – 11 числа. Однако в связи с тем, что 8 марта – нерабочий день, то выборы могут перенестись на воскресенье 18 марта.