Глава United Airlines не нашел здравого смысла в выдворении пассажира из самолета

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Глава авиакомпании United Airlines Оскар Муньос заявил, что инцидент с выдворением пассажира одного из самолетов компании в Чикаго произошел из-за "системной ошибки", которая помешала персоналу воспользоваться здравым смыслом в этой ситуации. Он также заверил, что компания больше не будет использовать правоохранительные органы для удаления пассажиров с борта.

Инцидент с выдворением пассажира самолета United Airlines в Чикаго произошел из-за "системной ошибки". Об этом в эфире телеканала ABC News заявил глава авиакомпании Оскар Муньос. По его словам, инцидент произошел из-за слишком жестких правил компании.

"Это была системная ошибка. Мы не обеспечили наших начальников, менеджеров и отдельных лиц необходимыми инструкциями и процедурами, которые позволили бы им использовать здравый смысл. Они все обладают невероятным здравым смыслом, и этот вопрос не должен был решаться таким образом", - сказал Муньос.

В минувшее воскресенье пассажира рейса Чикаго - Луисвилл силой выволокли из самолета из-за нехватки мест для сотрудников авиакомпании. Пассажирам предлагали освободить места за 400 долларов, а затем и за 800 долларов, однако добровольцев не нашлось. Тогда тех, кто покинет борт, выбрали случайным образом. Три из четырех выбранных пассажиров покинули свои места, однако один не согласился уйти. При этом мужчина сообщил представителям перевозчика, что он врач, и ему необходимо утром принимать пациентов. Тем не менее, на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов и силой выдворили пассажира.

По словам Муньоса, компания намерена в будущем более тщательно подходить к вопросу использования сотрудников правоохранительных органов на борту самолета, в частности, отказаться от их услуг для удаления пассажиров. Муньос вновь извинился перед пострадавшим пассажиром, его семьей, другими пассажирами и клиентами авиакомпании. Глава United Airlines пообещал, что подобное больше никогда не повторится.

Накануне на фоне скандала акции компании-владельца United Airlines подешевели на 4 процента. Согласно данным фондовых торгов в США, цена акций опускалась ниже 69 долларов.

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