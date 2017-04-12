Самая тяжелая в мире женщина за два месяца сбросила 242 килограмма

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Самая полная женщина в мире, 36-летняя египтянка Иман Ахмед Абдулати, за два месяца сбросила почти половину своего веса, похудев с 500 килограмм до 258 килограмм. Помогают ей в этом индийские врачи в Мумбаи.

Страдающая от лишнего веса египтянка Иман Ахмед Абдулати, которую в феврале отправили на лечение в Индию, за два месяца похудела на 242 килограмма, передает ТАСС.

Индийских врачей радуют темпы ее похудения. В марте ей провели операцию по уменьшению желудка, для чего женщине пришлось самостоятельно похудеть на 100 килограмм. Сейчас Иман проходит курсы физиотерамии, придерживается определенной диеты.

36-летняя египтянка Иман Ахмед Абдулати страдала от редкой болезни - мутация в гене рецептора лептина. Возможно, из-за этого ее вес достиг 500 килограмм. На протяжении 25 лет она не могла передвигаться и ухаживать за собой самостоятельно. Египетские врачи не смогли ей помочь и обратились к индийским коллегам.