Мужчина зарезал отца и мать в квартире на северо-западе Москвы
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В квартире в районе Северное Тушино мужчина зарезал своих родителей и собирается прыгнуть с высоты 16 этажа. В настоящее время на место приехали сотрудники полиции. Дальнейшая информация о данном происшествии уточняется.
Мужчина убил своих родителей в квартире на северо-западе столицы и угрожает самоубийством. Об этом сообщает агентство "Москва".
"В квартире на улице Фомичевой, дом 6 гражданин нанес смертельные раны ножом своим отцу и матери и собирается прыгнуть с высоты 16 этажа", - говорится в сообщении.
В настоящее время на место приехали полицейские. Дальнейшая информация о данном происшествии уточняется.
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