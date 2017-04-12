По делу о взрывах в Дортмунде задержан подозреваемый

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В Германии задержали подозреваемого в совершении взрывов в городе Дортмунд около автобуса футбольной команды "Боруссия". Сообщается, что мужчина мог быть приверженцем радикального исламизма.

Полиция Германии задержала мужчину, подозреваемого в совершении ряда взрывов около автобуса ФК "Боруссия" в Дортмунде, передает газета Bild.

По данным правоохранительных органов, причастных к взрывам может быть двое и они, предположительно, приверженцы радикального ислама.

Ранее на месте взрыва было найдена записка, исходя из которой появились подозрения в причастности экстремистов ко взрывам. Правоохранительные органы Германии проверяют ее достоверность.

11 апреля в немецком Дортмунде сработали три взрывных устройства рядом с автобусом, в котором находилась футбольная команда "Боруссия". Инцидент произошел перед отъездом игроков команды из отеля на стадион "Сигнал Идуна Парк", где должен был состояться матч четвертьфинала Лиги чемпионов с "Монако". В результате взрыва пострадал защитник Марк Бартра.