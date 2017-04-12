В пятницу в Москву прибудет глава МИД Сирии
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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем посетит Москву 13-15 апреля. Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в ходе его визита будет обсуждаться вопрос о минимизации последствий ракетного удара США по авиабазе "Шайрат".
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем посетит Москву 13-15 апреля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.
По ее словам, в ходе визита Муаллема будет обсуждаться вопрос о минимизации последствий ракетного удара США по авиабазе "Шайрат" в провинции Хомс. Захарова также сообщила, что в субботу состоится трехсторонняя встреча глав МИД России, Сирии и Ирана.
"14 апреля в Москве состоится трехсторонняя встреча с участием глав внешнеполитических ведомств России, Сирии и Ирана", - сказала она.
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