Лавров посетит Абхазию на следующей неделе

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Сергей Лавров посетит Абхазию. Визит главы российского МИД состоится 18-19 апреля, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Глава МИД России на следующей неделе посетит Абхазию. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, визит Сергея Лаврова состоится 18-19 апреля.

Ожидается, что министр примет участие в церемонии открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии, пишет ТАСС.

Кроме того, в Сухуме состоятся переговоры Лаврова с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

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