Миротворцев ООН уличили в насилии над детьми

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Associated Press провело расследование, из которого следует, что миротворцы и другие сотрудники ООН за последние 12 лет совершили более 2000 сексуальных преступлений. Среди пострадавших - сотни детей. Большинство жертв соглашались добровольно, поскольку так могли получить еду и иногда деньги, пишет агентство.

Журналисты агентства Associated Press узнали о многочисленных случаях растления детей со стороны миротворцев ООН.

В расследовании издания говорится о двух тысячах случаях сексуального насилия со стороны миротворцев по всему миру за последние 12 лет, 300 случаев касаются детей. Большинство жертв соглашались добровольно, поскольку так могли получить еду и деньги.

Как пишет AP, ссылаясь на внутренний отчет ООН, только на Гаити по меньшей мере 134 миротворца эксплуатировали девятерых детей в период с 2004 по 2007 годы. После того, как эти данные были обнаружены, 114 миротворцев отправили на родину, при этом никого из них не арестовали.

Главная проблема заключается в том, пишет агентство, что юрисдикция ООН не распространяется на миротворцев. Решение об их наказании принимают власти государств, где произошло преступление.

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