Захарова заявила о кибератаках на сайт МИД с IP-адресов из США

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Сайт Министерства иностранных дел России регулярно подвергается кибератакам с IP-адресов США. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предоставила журналистам данные, согласно которым, сайт министерства регулярно подвергается хакерским атакам с IP-адресов США. Об этом сообщает "Интерфакс".

"За один только февраль 2017 года их (кибератак, - прим. ред.) было зафиксировано три. В марте 2017 года мы заметили существенно возросшую активность так называемых ботов, а именно автоматизированных программ, которые могут оказывать вредоносное действие на сайт министерства иностранных дел из США", - отметила она.

При этом Захарова подчеркнула, что сайты других российских ведомств также подвергаются атакам.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что несмотря на многочисленные хакерские атаки, след которых ведет к США и другим странам, Москва не спешит обвинять в их организации правительства этих стран.

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