Лукашенко подписал таможенный кодекс ЕврАзЭС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Предполагается, что документ, который заменит таможенный кодекс Таможенного союза, вступит в силу с 1 июля текущего года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт.

Документ придет на смену принятому в 2009 году таможенному кодексу Таможенного союза. Предполагается, что новый кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 года.

В Санкт-Петербурге 26 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. В его рамках лидеры России, Киргизии, Армении и Казахстана подписали Таможенный кодекс. Президент Белоруссии на заседании не присутствовал. Документы были направлены на подпись в Минск. Лукашенко, однако, одобрил только проект договора о Таможенном кодексе в качестве основы для переговоров.

На минувшей неделе в Министерстве иностранных дел Белоруссии сообщили, что не исключают подписания таможенного кодекса в ближайшее время.

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