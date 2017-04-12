Трамп рассказал Си Цзиньпину об ударе по Сирии за куском торта

Теги: В мире сирия китай сша

Дональд Трамп рассказал Си Цзиньпину о том, что запустил 59 ракет по авиабазе в Сирии во время десерта. Председатель КНР сначала замолчал на 10 секунд, а потом попросил переводчика повторить то, что произнес президент США.

Президент США Дональд Трамп оповестил председателя КНР Си Цзиньпина об авиаударе по Сирии во время десерта, передает телеканал Fox News.

"Я сказал, что мы только что запустили 59 ракет, они движутся в направлении Сирии. Я хочу, чтобы вы (Си Цзиньпин - прим.ред.) знали", - рассказал Трамп, добавив, что в это время он и Си Цзиньпин закончили ужин и приступили к десерту.

Трамп добавил, что тогда подали кусок шоколадного торта, лучшего из тех, которые доводилось видеть.

По его словам, председатель КНР сначала замолчал на 10 секунд, потом попросил переводчика повторить и затем ответил, что это допустимо только "если кто-то столь жесток", что применяет химическое оружие "против маленьких детей".

6 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии в провинции Хомс. По объекту было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". По словам Вашингтона, эта мера была ответной на химическую атаку по сирийской провинции Идлиб, в которой США обвиняют сирийское правительство.