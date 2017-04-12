Берлин возмутился сравнением Асада с Гитлером

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Берлину не понравилось сравнение Башара Асада с Адольфом Гитлером, которое накануне допустил официальный представитель Белого дома США Шон Спайсер. По словам спикера правительства Германии Штеффена Зайберта, подобные сравнения не ведут ни к чему хорошему.

Любые сравнения ситуации в Сирии с преступлениями национал-социалистов не приведут ни к чему хорошему. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, комментируя сравнение Башара Асада с Адольфом Гитлером, пишет немецкий Bild.

Накануне представитель американского Белого дома Шон Снайсер на брифинге для журналистов заявил, что даже Адольф Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия. Журналисты напомнили ему, что в нацистской Германии существовали газовые камеры, в которых погибли миллионы людей. На это Спайсер заметил, что нацисты не использовали химоружие в городах против своих же граждан.

Позднее он извинился за свои слова, заявив, что ошибочно сделал "неуместную и бесчувственную отсылку к холокосту, для которого нет никакого сравнения".