В кабмине Украины предложили перенести День космонавтики на другую дату

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Вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко предложил перенести празднование Дня космонавтики на Украине с 12 апреля на другую дату. По его словам, необходимо переориентировать мировоззрение украинцев на то, что сделано гражданами страны.

Вице-премьер украинского кабмина Вячеслав Кириленко предложил перенести на другую дату празднование Дня космонавтики на Украине. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на заявление Кириленко на заседании правительства.

По его словам, 12 апреля - это день, по сути, советской космонавтики, а государству необходимо "переориентировать все наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для Украины".

"Мы должны обратиться, чтобы президент определил Днем космонавтики ту дату, которая касается украинской новейшей истории. Например, день полета первого украинского космонавта Леонида Каденюка - Героя Украины и нашего современника. Мы должны наших современников чтить и себя уважать", - заявил Кириленко.

Единственный полет в космос украинского гражданина Леонида Каденюка состоялся 19 ноября 1997 года. Он полетел на американском шаттле Columbia в качестве специалиста по полезной нагрузке. Полет длился более 15 суток.

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