Путин назначил Волкова исполняющим обязанности главы Мордовии

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Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Волкова временно исполняющим обязанности главы республики Мордовия до выборов главы региона в сентябре 2017 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном "О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Мордовия", сообщает сайт Кремля.

В тексте документа говорится, что Владимир Путин принимает отставку по собственному желанию Владимира Волкова и назначает его врио главы республики Мордовия до предстоящих выборов.

"Владимир Дмитриевич, вы знаете, многое сделано за это время, но еще работы предостаточно. Поэтому на основе объективного анализа, того, что удалось сделать, того, что не удалось сделать, на основе анализа настроений и пожеланий людей, проживающих в республике, нужно скорректировать свою работу в будущем", - передает "Интерфакс" слова президента, произнесенные во время двухсторонней встречи.

Выборы главы региона пройдут в сентябре 2017 года.