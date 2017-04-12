Треть украинцев назвали себя гражданами бывшего СССР

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Треть граждан Украины считают себя гражданами бывшего СССР, показал опрос, касающийся идентичности украинцев. Почти 40% относят себя к гражданам мира.

Треть населения Украины считает себя гражданами бывшего СССР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса Центра Разумкова на тему идентичности украинцев.

Половина опрошенных считают себя членами местной общины. 39% респондентов назвались гражданами мира. Тех, кто считает себя "автономной единицей", — 21%.

Опрос показал, что среди тех, кто ощущает себя гражданами бывшего СССР, — 26% - это этнические украинцы, и 38% тех, кто относит себя к этническим русским. Украиноязычные граждане чаще считают себя членами местной общины и автономными индивидами.

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