Де Мистура призвал Россию и США стабилизировать ситуацию в Сирии

Теги: Политика сирия оон сша россия

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал Россию и США стабилизировать ситуацию в арабской республике и поддержать процесс политического урегулирования сирийского кризиса. Он также приветствовал встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.

Россия и США должны стабилизировать ситуацию в Сирии. Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по САР Стаффан де Мистура на заседании Совбеза всемирной организации.

"Они должны найти способ работать вместе, чтобы стабилизировать ситуацию, действуя обдуманно, реалистично и согласовано, чтобы поддержать политический процесс", - цитирует его ТАСС.

Де Мистура приветствовал встречу глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Представитель ООН отметил, что, несмотря на разногласия, у Москвы и Вашингтона есть общие интересы и ответственность.

Читайте также:

Трамп рассказал Си Цзиньпину об ударе по Сирии за куском торта

В пятницу в Москву прибудет глава МИД Сирии

Путин раскритиковал поддержавших ракетный удар США по Сирии